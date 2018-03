Duke Nukem – Hauptrolle für Verfilmung gefunden, weitere Details bekannt

Endlich wieder eine News zu Duke Nukem. Ich warte sehnsüchtig auf eine Ankündigung für einen neuen Teil. Doch auch wenn Gearbox gerade wohl stark mit Borderlands 3 beschäftigt ist, gibt es Neuigkeiten zu der Verfilmung vom Duke. Nachdem bereits in den vergangenen Monaten mehrfach John Cena als Hauptrolle gehandelt wurde, gibt es nun endlich Gewissheit. Von offizieller Seite haben die beiden Produzenten Andrew Form und Brad Fuller bekanntgegeben, dass der bekannte US-Wrestler nach aktuellen Planungen die Hauptrolle übernehmen wird.

Allerdings bestehe zum aktuellen Zeitpunkt noch kein Skript, weshalb Cena bei Fertigstellung durchaus noch abspringen könnte, sollte es ihm nicht gefallen. Angeblich wollen sich die Produzenten an dem Erfolg von Deadpool orientieren und den Film an ein modernes Publikum ausrichten.

“Wir arbeiten derzeit an Duke Nukem. Es geht um die Tonalität. Wie bekommt man die Tonalität richtig hin, so wie es bei Deadpool gelungen ist? Ich denke, das müssen wir schaffen und wenn wir die Tonalität nicht richtig hinbekommen, dann werden wir den Film nicht umsetzen können. Wie kann man in der heutigen Welt einen frauenfeindlichen Typen darstellen, wie kann man das unterhaltsam und liebenswürdig machen und gleichzeitig muss er ein unglaublich krasser Typ sein. Das sind die Dinge, mit denen wir zu kämpfen haben und wir werden versuchen, etwas zu erschaffen, von dem wir hoffen, dass es eine unterhaltsame Sache wird. Das ist das Ziel, es soll eine wirklich unterhaltsame Sache werden“, werden die Macher zitiert.