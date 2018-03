Sea of Thieves – Todessteuer wird nicht mehr eingeführt

Eigentlich gab Rare vor einigen Tagen bekannt, dass das Piraten-Abenteuer Sea of Thieves mit einer Todessteuer bedacht wird. Dementsprechend sollte der Tod von Spielern, je nach Todesgrund, mit einer Goldstrafe versehen werden. Doch in der Community wurden viele negative Stimmen laut, sodass Rare jetzt zurückruderte.

Letting everyone know we've heard the feedback and the proposed 'Death Cost' in #SeaOfThieves is, well, dead. We messed up with the messaging around this, and it's now gone. Thanks for the honest feedback & discussion on this. https://t.co/83pYg5HPbq

— Three Sheets Neate (@JoeNeate1) March 26, 2018