MediEvil Remaster – Neue Gerüchte um Sir Daniel

Dass ein MediEvil Remaster kommt ist ja jetzt sicher, dennoch gibt es neue Gerüchte. Diesmal geht es um den Umfang und des Remasters.

Laut des Twitter Accounts @SaveMediEvil, sollen Mitarbeiter von Target und Walmart verraten haben, dass Vorbestellungen ab dem 19. April dort möglich sein sollen. Zudem soll laut Aussagen der Mitarbeiter möglicherweise auch der zweite Teil von Sir Dans Abenteuer enthalten sein. Damit wäre das Remaster seinem Crash Bandicoot Vorgänger sehr ähnlich. Sollte an diesem Gerücht tatsächlich etwas dran sein, könnten wir schon bald Neuigkeiten von der PAX East bekommen. Bis dahin handelt es sich hier nur um ein Gerücht.

