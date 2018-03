Destiniy 2 – Bungie sucht Spieleexperten

Destiny 2 kam bei der Community bisher leider nicht so gut an. Auch der erste DLC “Fluch des Osiris” änderte diesen Zustand nicht.

Bungie will das Spiel verbessern und sucht sich dafür Hilfe in der Community

Das Entwicklerstudio will Destiny 2 zu dem Spiel machen, dass es von Anfang an hätte werden sollen. Ein wichtiger Kritikpunkt ist hier der Endgame Content. Bungie will die Spieler über die Story hinaus fesseln. Doch um genaue Eindrücke zu bekommen, suchen sie jetzt jemanden, der bestens mit Destiny 1 und 2 vertraut ist. Er sollte teamfähig sein, aber auch gut alleine im Spiel klar kommen. Die Stelle ist erstmal auf drei Monate befristet. Aber wer weiß, vielleicht ist das ja genau DIE Chance für euch, in die wunderbare Welt der Videospieleindustrie hinein zu schnuppern. Die Stellenausschreibung findet ihr HIER.

Quelle: Bungie