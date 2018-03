Playerunknown’s Battlegrounds – Neue, kleinere Map vorgestellt

Die beiden bisher verfügbaren Maps in Playerunknown’s Battlegrounds sind 64 Quadratkilometer groß, nun befindet sich jedoch eine neue Karte in der Testphase, welche deutlich kleiner ausfallen wird. Sie wird lediglich 16 Quadratkilometer groß sein, sprich 4×4 km. In einem Video, in welchem die Entwickler sich zudem für ein tolles erstes Jahr von PUBG bei den Fans bedanken, wird die Map bereits ein wenig gezeigt.

Öffentliche Tests bereits nächsten Monat

Die neue Map von Playerunknown’s Battlegrounds soll bereits im April auf die Testserver kommen. Sie soll so schnell wie möglich dort veröffentlicht werden, damit das Entwicklerteam genügend Zeit hat, um auftretende Fehler auszumerzen, bevor die Karte offiziell released wird. Die neue Karte kommt im südostasiatischem Flair und soll aufgrund seiner kleinen Größe für schnellere und kompaktere Action sorgen.

