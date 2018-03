Overwatch – Möglichkeit Spieler zu meiden wird aktuell getestet

Mit Overwatch ist Blizzard ein wahres Meisterwerk gelungen. Der Shooter erfreut sich größter Beliebtheit. Doch je größer die Community, desto mehr Chaoten beherbergt sie.

Funktion wird gerade getestet

Um dem entgegen zu wirken, arbeitet das Team um Jeff Kaplan jetzt an der neuen Funktion “als Teammitglied meiden”. Fällt ein Spieler negativ auf, sei es durch Beleidigung oder unangemessenem Verhalten, habt ihr die Möglichkeit, diesen für eine Woche zu meiden. Dadurch wird dieser Spieler nicht mehr für euer Matchmaking gelistet. Bis zu zwei Störenfriede könnt ihr euch so fürs erste vom Hals schaffen. Jedoch solltet ihr euch im Klaren sein, dass es dadurch unter Umständen zu Verzögerungen beim Matchmaking kommen könnte. Falls es passiert, dass ein Spieler von mehreren anderen Spielern gemieden wird, so erhält er zum Start von Overwatch eine entsprechende Meldung. Wer diese Meldung bekommt, sollte sich vielleicht mal Gedanken machen, was er falsch gemacht hat und wie er sich ändern kann.

Quelle: Blizzard (via Youtube)