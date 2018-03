Level-5 – Entwickler arbeiten an RPG in unserer Zeit

Ni No Kuni 2 ist gerade erst erschienen, da gibt es bereits die ersten Neuigkeiten zu einem neuen Titel von Entwickler Level-5. In einem Interview verriet Akahiro Hino, Geschäftsführer des Entwicklerstudios, dass man derzeit an einem großen Rollenspiel arbeite, welches zum 20-Jubiläum des Studios ankündigen möchte. Erstmals will man sich zudem vom Fantasy-Setting losreißen und das neueste Spiel in der Moderne ansetzen.

Ein MMORPG in unserer Zeit?

In Ni No Kuni reist man in eine magische Fantasywelt, ein Setting welches Level-5 nur zu gut kennt und beherrscht. Für das neue Spiel will man aber endlich etwas neues ausprobieren und aus diesem Grund soll es in der modernen Zeit spielen. Im Interview mit Hino fällt immer wieder der Begriff MMORPG. Es war schon immer sein Wunsch, ein solches Spiel zu machen, so Hino. Jedoch ist er sich nicht sicher, ob er das neue Spiel als ein MMORPG bezeichnen würde, es werde in jedem Fall groß angesetzt. Obwohl es wohl zum 20-jährigen Jubiläum von Level-5 angekündigt werden soll, können wir nicht mit einem Release in diesem Jahr rechnen. Bis dahin werden wohl noch ca. 2 Jahre vergehen.

Quelle: Gematsu