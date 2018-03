Far Cry 5 – Pre-Load gestartet

An alle Fans der Far Cry Reihe! Der Pre-Load zum neuesten Teil der Reihe, ist gestartet.

Vorab downloaden und zum Release direkt loslegen mit zocken

Seit Freitagabend ist das Spiel schon auf PC via Steam und Uplay bereit zum Download. Konsolenspieler mussten sich leider noch bis Sonntagmorgen um 0:00 Uhr gedulden. Seit dem Zeitpunkt steht Far Cry 5 aber auch für PS4 und Xbox One zum Download bereit. Die Größen der Downloads sind recht unterschiedlich. Während die Steam-Version mit 22,8 Gigabyte und die Uplay-Version mit 24,26 Gigabyte recht kompakt ausfallen, sind für die Xbox One-Version 37,75 Gigabyte angegeben. Nur zur PS4 Version gibt es leider keine genauen Angaben. Es wird lediglich empfohlen, 50 Gigabyte freien Speicherplatz bereitzuhalten. Far Cry 5 erscheint am 27. März 2018 für PC, Xbox One und PS4.

Quelle: Ubisoft (via Youtube)