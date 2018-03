Borderlands 3 – Erster Teaser, Reveal auf der E3 2018 und Logo geleakt

Nachdem in den letzten Jahren immer wieder seitens Gearbox Chef Randy Pitchford die Entwicklung eines neuen Borderland-Spieles bestätigt wurde, wird es an diesem Wochenende noch einmal richtig heiß in der Gerüchteküche. Schließlich gab es bis heute keine offizielle Ankündigung samt Trailer und Logo. Dies könnte sich nun geändert haben. Denn auf Reddit.com (der Post wurde mittlerweile leider gelöscht) wurde ein kleiner Ausschnitt aus dem Reveal-Trailer geleakt.

Teaser und Logo zu Borderlands 3 geleakt

Neben den gezeigten Szenen wurde außerdem das Logo inklusive Reveal-Datum gezeigt. Die offizielle Premiere soll demnach am 10. Juni 2018 auf der E3 2018 in Los Angeles sein. Außerdem ist die Rede davon, dass der Release im September ist und ein Season Pass mit drei Erweiterungen kommen soll. Weiterhin heißt es, dass der Teil der wohl am düstersten sein soll und das Open-World-Konzept anders als bisher umgesetzt wurde.

Eine offizielle Bestätigung seitens 2K Games oder Gearbox gibt es bislang noch nicht.

Doing well, Gareth! Just busy behind the scenes working on the next Borderlands. How’s things with you? — ScottPytlik (@ScottPytlik) March 21, 2018

Boderlands 3 Reveal Trailer

Quelle: Reddit.com