Star Wars – Open-World-Spiel von EA geplant

In einer aktuellen Stellenanzeige von Electronic Arts lässt sich herauslesen, dass an einem Open-World-Spiel im Star Wars-Universum gewerkelt wird. Aktuell sucht EA einen Lead Online Engineer, der fortan für EA Vancouver arbeiten soll. Das Studio bekam nach der Schließung von Visceral Games die Aufgabe, das dort angefangene Star Wars-Spiel komplett zu überarbeiten.

Entwickelt EA ein GTA im Star Wars-Universum?

In der Stellenanzeige ist die Rede davon, dass der Bewerber ein Team leiten soll, welches sich mit Online-Features (Matchmaking, Live-Services, Server-Host-Migration etc.) beschäftigen wird. Das dort entwickelte Spiel soll ein Multiplattform-Titel werden und demnach womöglich für PS4, Xbox One und dem PC erscheinen. Mit einer baldigen Ankündigung ist dennoch nicht zu rechnen, da sich das Spiel in der aktuellen Phase wahrscheinlich kaum zeigen lässt.

Quelle: gamespot.com