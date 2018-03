PlayerUnkown’s Battlegrounds – Mobile-Version erreicht in 100 Ländern Platz 1

Nachdem vor einigen Tagen PlayerUnkown’s Battlegrounds (PUBG) in über 100 Ländern international als Mobile-Version gelauncht wurde, konnte man einen möglichen Erfolg schon riechen. Genau dieser ist nun auch eingetreten. Nach weniger als einer Woche ist PUBG Mobile in allen Ländern auf Platz 1 der Downloadcharts. Somit ist es zu einem der schnellsten Spiele, welches in so kurzer Zeit in derart vielen Ländern den Erfolg des am meisten heruntergeladenen Spiels verzeichnen konnte, geworden.

PUBG auch auf dem Smartphone ein Erfolg

PUBG Corporation und Tencent (Entwickler der Mobile-Version) haben eng zusammen gearbeitet, um eine authentische und zufriedenstellende Erfahrung die Smartphones zu bringen. Allen Spielern gut optimiertes Gameplay zu bieten, ist den Entwicklern auch weiterhin ein zentrales Anliegen.

PlayerUnkown’s Battlegrounds Mobile kann kostenlos im App Store und bei Google Play heruntergeladen werden.

Quelle: Tencent via Pressemeldung