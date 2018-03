Little Dragons Café – Erstes Gameplay vom neuen Spiel des Harvest Moon Schöpfers

Für alle Harvest Moon Fans ist ein neues Spiel im Anmarsch, das sie brennend interessieren könnte. Denn Little Dragons Café ist das neuste Projekt des Harvest Moon Schöpfers Yasuhiro Wada und entsteht in Zusammenarbeit mit Aksys Games. Das Spiel hat bislang noch kein offizielles Erscheinungsdatum erhalten, allerdings soll der Titel im Sommer diesen Jahres erscheinen. Little Dragons Café befindet sich momentan für PlayStation 4 und Nintendo Switch in Entwicklung. Für alle Interessierten gibt es frisches Gameplaymaterial von der Game Developers Conference, welches euch 15 Minuten lang das Spiel vorstellt.

Leite dein eigenes Café

Die Geschichte beginnt mit dem Zwillingspaar, das unter der Anleitung ihrer Mutter lernt, ein kleines Café zu verwalten. Alles war friedlich und routiniert, bis eines Morgens die Zwillinge entdecken, dass ihre Mutter in einen tiefen Schlaf gefallen ist und nicht mehr aufwacht. Plötzlich erscheint zudem ein seltsamer alter Mann und erzählt ihnen, dass sie einen Drachen aufziehen müssen, um ihre Mutter zu retten. In Zusammenarbeit mit drei Café-Mitarbeitern müssen die beiden Geschwister herausfinden, wie man einen Drachen zähmt und das Familienunternehmen führt, während sie gleichzeitig einen Weg finden müssen, ihre Mutter zu retten.

Drachenhaltung – Erwecke deine elterlichen Instinkte und ziehe deinen eigenen Drachen auf! Durch weise Entscheidungen, angemessene Ernährung und einfühlsame Pflege kannst du der Welt das wahre Potenzial deines Drachen-Gefährten zeigen!

Kulinarischer Kapitalismus – Lerne neue Rezepte und meistere die Kunst des Kochens, während du dein eigenes Café leitest. Entdecke die Welt, entdecke neue Zutaten und erweitere deine Menükarte sowie dein Restaurant, während du dich um deine Kunden kümmerst.

Züchte selbst – Die leckersten Gerichte benötigen die frischesten Zutaten. Um das zu gewährleisten, solltest du Pflanzen selbst anbauen. Bestell dein Land und fische in den Flüssen, um die geschmackvollsten Gerichte zu kreieren.

Bediene deine Kunden – Kochen bedeutet kümmern, also koche nicht nur für deine Nachbarn, sondern hilf ihnen bei ihren Problemen, um deine Beliebtheit zu steigern und die allgemeine Zufriedenheit der Menschen um dich herum zu steigern.

