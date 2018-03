A Way Out – Launch-Trailer zum Koop Prison Break

Wir schlüpfen in A Way Out in die Rolle von Leo und Vincent und müssen sowohl bei ihrer gewagten Flucht aus dem Gefängnis als auch danach zusammenarbeiten. Das Spiel ist Teil des EA Originals-Programm und bietet einen Freunde-Pass. Spieler, die A Way Out kaufen, können einen Freund einladen, das gesamte Spiel kostenlos online mit ihnen zu erleben.

Prison Break zum Nachspielen mit A Way Out

“Wir haben A Way Out als dynamische Erzählung entwickelt, die man am besten gemeinsam mit einem Freund auf der Couch erlebt. Da es ein reines Koop-Spiel ist, wollte ich, dass die Spieler es ohne Gimmicks oder hohe Kosten mit ihren Freunden erleben können, weshalb wir den Freunde-Pass anbieten. Das Spiel ist darauf ausgelegt, dass die Spieler gegenseitiges Vertrauen aufbauen, indem sie sich während des Spiels unterhalten und gemeinsame Entscheidungen treffen. Durch intensive Erlebnisse und bedeutsame Situationen im Spiel entwickelt sich die Beziehung sowohl zwischen den Charakteren als auch den Spielern weiter. Darüber hinaus gibt es in A Way Out keine sich wiederholenden Gameplay-Aktivitäten, was zu einem absolut einzigartigen, nie da gewesenen Spielerlebnis führt”, so Josef Fares, Autor und Regisseur bei Hazelight.

A Way Out ist seit gestern für Xbox One, PlayStation 4 und auf Origin für PC erhältlich.

Quelle: Electronic Arts via Pressemeldung