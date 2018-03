WoW Battle for Azeroth – Werdet zum waschechten Piraten

Sammel-Fans dürfte in der kommenden Erweiterung das Wasser im Mund zusammen laufen, es wurden bereits zahlreiche neue Haus-, Flug- und Reittiere vorgestellt. Dort dürfte sich also bei vielen Spieler der heimische Stall vergrößern. Aber auch in Sachen Outfits und Rüstungsset hat Battle for Azeroth einiges zu bieten. Neben der neuen Rüstungssets, welche erstmalig nicht mehr als klassenspezifische T-Sets erscheinen werden, wird es auch einige neue Transmog Möglichkeiten geben. Die meisten Spieler werden sich zu Beginn der Erweiterung auf die Rüstungssets der neuen verbündeten Völker konzentrieren. Doch wer auch mal etwas ausgefallenere “Gewänder” tragen will, der dürfte sich vielleicht für die neuen Piraten-Transmog Stücke interessieren. Leider ist bisher nicht bekannt, wie man diese erbeuten kann. Aber wir halten euch dies bezüglich auf dem laufenden.