WoW Battle for Azeroth – Vorschau auf die Ketten-Rüstung aus Uldir

In der aktuell laufenden Alpha von World of Warcraft: Battle for Azeroth werden nach und nach neue Inhalte entdeckt. Dieses mal fanden die Dataminer die erste Vorschau auf das Ketten Rüstungs-Set das im Schlachtzug Uldir droppen wird. Bei diesem Ketten-Set handelt es sich um ein Klassenunspezifisches, was bedeutet das es von Schamanen und Jägern getragen werden kann.

Ausblick auf die Rüstung der Jäger und Schamanen

Zur Erinnerung, Blizzard schlägt mit Battle for Azeroth einen neuen Weg bei den Rüstungen ein. Es wird keine Klassenspezifischen Rüstungssets mit Set-Boni oder Klassenboni mehr geben, die Rüstungen sollen nur die Lore widerspiegeln und die Geschichte der jeweiligen Zonen/Gebiete.

Quelle: wowhead