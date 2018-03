WoW Battle for Azeroth – Blutelfen mit goldenen Augen

An die leuchtenden grünen Augen der Blutelfen hat man sich über die Jahre gewöhnt, umso skurriler wirken plötzlich Blutelfen mit gelbgold leuchtenden Augen, oder? Aber genau diese sind nun mit dem Patch auf den Alpha-Servern von Battle for Azeroth aufgetaucht. Da haben nicht nur die Dataminer gestaunt.

Wieso haben Blutelfen eigentlich Fel-grüne Augen?

Wieso die Blutelfen diese pregnant grünen Augen haben, lässt sich auf die Nutzung von Fel-Magie zurück führen. Doch schon seit The Burning Crusade wird diese Art der Magie kaum noch verwendet und der Sonnenbrunnen selbst wurde damals ja auch geläutert. Nun dient dieser den Blutelfen wieder als Energiequelle und könnte es nach all den Jahren geschafft haben, die Verdorbenheit vollends zu läutern. So dass die Blutelfen nach Jahren wieder ihre goldenen Augen erhalten?

Doch eine Aussage trübt die Hoffnung, denn laut Game Director Ion Hazzikostas wolle man sich in BfA hauptsächlich auf die Entwicklung und Anpassung der verbündeten Völker konzentireren. Ob die goldenen Augen also vorerst nur NPC´s vorbehalten sein werden, bleibt abzuwarten.

Quelle: wowhead