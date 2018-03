Steins;Gate Elite – Zeitreise Visual Novel kommt zu uns

Die von Fans geliebte Zeitreise Story Steins;Gate Elite wird es wohl noch in diesem Jahr, auch nach Europa schaffen. Dann macht schon mal die Mikrowelle bereit.

Steins;Gate Elite kommt nach Europa

Publisher Spike Chunsoft beschreibt den Titel als die ultimative Version der Visual Novel. Diese Version wurde um viele Szenen aus dem Anime erweitert. Fans werden so die spannende Zeitreise Story erneut in neuem Gewand erleben können. Ein genauer Termin steht noch nicht fest, dafür aber die Plattformen. Spieler auf PS4, PC und Nintendo Switch werden sich auf den Titel freuen können, wenn er Ende des Jahres erscheint.

