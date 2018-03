Masters of Anima – Neuer Trailer und Releasetermin

Anfang des Jahres haben die Jungs und Mädels des Entwicklerstudios Passtech ihr neustes Werk angekündigt. Masters of Anima wird ein Action Adventure mit strategischem Touch. Wir haben lange nichts mehr von dem Indie-Studio gehört. Bis jetzt.

Werde zum Meister von Anima

In der Rolle des jungen Lehrlings Otto, hat der Spieler die Möglichkeit, ganze Heerscharen von Golems zu beschwören um seine geliebte Ana zu befreien. Diese ist die Gefangene des schrecklichen Zahrs. Stellt euch seinen furchterregenden Golems und bekämpft Feuer mit Feuer! Masters of Anima erscheint am 10. April 2018 für PC, Xbox One, PS4 und Nintendo Switch. Wenn ihr Wissen wollt, was da auf uns zu kommt, dann schaut euch einfach das folgende Video an. Viel Spaß!

Quelle: Focus Home Interactive (via Youtube)