Bewerbe dich jetzt als Spieleredakteur/in

NAT-Games ist mehr als nur eine weitere Gamingseite im Internet. Täglich lesen über 5500 Menschen unsere vielen Artikel. Seit dem 16. Juni 2013 berichten wir täglich über alles rund um das Thema Gaming. Seien es die neusten Triple-AAA-Titel, alte Schinken, Indies oder die aktuellste Hardware. Wir sind für EUCH, liebe Leserschaft, online. Natürlich möchten wir unsere Qualität und Beitragsstärke jederzeit beibehalten, uns aber natürlich auch stetig verbessern. Doch keine Seite läuft alleine, schließlich arbeitet ein ganzes Team hinter NAT-Games. Ein Team, welches sich täglich neben dem eigentlichen Hobby Zocken, auch für die Berichterstattung dahinter einsetzt. Ein gutes redaktionelles Team ist die Grundvoraussetzung dafür, dass die Leserschaft zufrieden ist.

Genau deshalb brauchen wir DICH als Unterstützung. Du spielst leidenschaftlich Videospiele? Du bist gerne auf dem aktuellsten Stand in der Videospielbranche und möchtest dein Wissen gerne mit anderen Menschen teilen? Du bist engagiert genug, um News, Specials, Tests rund um das Thema Gaming zu verfassen bzw. möchtest es gerne mal versuchen dich in diesem Bereich auszuprobieren? Dann bist du bei uns genau an der richtigen Adresse.

Wir suchen Videospiel Redakteure/-Redakteurinnen

Das setzen wir voraus:

Genug Zeit, um bei NAT-Games schreiben zu können (dies beinhaltet das Verfassen von News und Artikeln aller Art, sowie die Teilnahme an wöchentlichen Teamrunden auf Teamspeak)

Tägliches Engagement im Bereich der News

Eine gute deutsche Rechtschreibung (Untereinander geben wir uns gerne Feedback bei Fehlern)

Leidenschaft für Videospiele und dessen Entwicklung

Spaß am Testen von Videospielen, verbunden mit einer sachlich/kritischen Analysefähigkeit

Volljährigkeit (Bewerbungen unter 18 Jahren werden von uns aus Jugendschutzgründen nicht berücksichtigt)

Erfahrungen im Blogging, Artikel verfassen oder WordPress-Arbeit setzen wir zwar nicht voraus, allerdings wären diese von Vorteil

Die redaktionelle Arbeit bei NAT-Games wird nicht entlohnt , da es sich hierbei um ein Hobbyprojekt handelt

Das bieten wir:

Ein nettes Team, welches zu jeder Tageszeit erreichbar ist

Eine entspannte Arbeitsatmosphäre

Aktuelle Spiele und Hardware in Form eines Pressemusters zum Testen

Ein mögliches Karrieresprungbrett in die Videospielbranche

Einladungen zu Presseevents und Messen (Bsp.: gamescom)

Hilfestellungen und Tipps zur Tätigkeit

Teamspeak 3 Server zum Quatschen und Plaudern über aktuelle Themen

So bewirbst du dich bei uns

Schreibe uns eine E-Mail mit dem Betreff “Bewerbung als Redakteur/in bei NAT-Games” an bewerbung@nat-games.de

In der E-Mail sollten folgende persönliche Angaben nicht fehlen: Vollständiger Name, Alter, Wohnort, die aktuelle Arbeitssituation

Zusätzlich wäre die Benennung deines Lieblingsspieles (Mehrfachauswahl möglich) vom Vorteil, um einen kleinen Eindruck deiner Videospielerfahrung zu erhalten

Schicke uns als Anhang bitte noch ein kleines erstes Textbeispiel von dir. Dies kann in Form einer News, Review oder Special sein

Warst du bereits als Redakteur/in tätig? Dann zögere nicht und schicke uns doch direkt einige Beispiele (gerne auch Links zu Projekten) direkt mit

Beantworte zusätzlich noch folgende Frage: Was macht deine Leidenschaft für Games aus?

Nachdem du uns deine Bewerbungs-Mail zugeschickt hast, werden wir uns innerhalb von einer Woche bei dir melden. Wir freuen uns auf deine Bewerbung und vielleicht bist du schon bald Teil von uns.