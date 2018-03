WoW Battle for Azeroth – Ein Papagei als Mount?

Die Anzahl der neuen Mounts scheint bei Battle for Azeroth kein Ende zu nehmen. Immer wieder tauchen in der aktuell laufenden Alpha neue Mounts auf – so dürfte diese Erweiterung wohl die Mount stärkste bisher sein.

Schwingt euch mit Haihappen in die Lüfte

Dieses mal ist ein wahrer Exot aufgetaucht, Haihappen ist ein Papagei der euch durch die Lüfte tragen wird – soweit ihr ihn erbeuten könnt. Das Papagei-Mount wird es bei dem Boss Himmelskäpt´n Kragg in der Piratenhochburg Freehold geben. Auch hier ist bisher nicht bekannt, mit welcher Dropchance und unter welchem Schwierigkeitsgrad es das Mount geben wird.

Haihappen können die Spieler vom Boss Himmelskäpt’n Kragg erbeuten, einem der Widersacher in Freehold, der Piratenhochburg. Auf welcher Schwierigkeit der Papagei droppen wird, ist noch nicht bekannt. Einigen Spielern dürften die hier genannten Namen ein Begriff sein, so werden Hearthstone Spieler Himmelskäpt´n Kragg bereits kennen. Dieser war eine Karte aus der Erweiterung “Das Große Turnier”, während “Haihappen” den Fans des Films “Findet Nemo” ein Begriff sein dürfte.

