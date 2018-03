THQ Nordic – Holt mit Nickelodeon Spieleklassiker zurück

In einer aktuellen Pressemitteilung gaben Spiele-Publisher THQ Nordic und Serien-Produzent Nickelodeon bekannt, dass einige Spiele-Titel aus dem Hause Nickelodeon ihr Comeback feiern würden. Wann diese Spiele allerdings in den Handel kommen werden, wird erst in den kommenden Monaten bekannt gegeben. Laut Jon Roman, Senior Vice President von Toys, sei die Nachfrage nach Titeln von Nickelodeon so hoch, dass man sie einem neuen Publikum vorstellen möchte.

„Ein Volltreffer, auch für uns persönlich! Wir sind sehr stolz, diese Vereinbarung zu unterzeichnen, die ursprünglich durch die ‚ehemalige‘ THQ Inc. angestoßen wurde”, kommentiert Adrienne Lauer, VP Digital Sales & Business Development Americas bei THQ Nordic. „Wir sind der Meinung, dass die Kombination aus starken Marken und solidem Gameplay eines der Markenzeichen der THQ Inc. war, und wollen uns dieser Tradition anschließen. Wir sind uns sicher, dass wir für diese Aufgabe genau den richtigen Partner gefunden haben. Es passt auch einfach perfekt zu unserer bewährten ‚Assetpflege‘-Strategie: Fan-Favoriten wiederbringen, ‚geerbte‘ Spiele weiterhin unterstützen und sie auf aktuellen und Next-Gen-Plattformen veröffentlichen.“

Liste der Spiele-Klassiker, die demnächst im Handel erscheinen

Avatar: The Last Airbender

Back At The Barnyard

Catscratch

Danny Phantom

El Tigre

Invader Zim

Jimmy Neutron

My Life As A Teenage Robot

Rocket Power

Rocko’s Modern Life

Rugrats

SpongeBob SquarePants

Tak And The Power Of JUJU

The Ren & Stimpy Show

The Wild Thornberrys

Quelle: THQ Nordic (Pressemitteilung)