The Elder Scrolls Online – Summerset-Erweiterung kommt bald

Bethesda Softworks und Zenimax Online haben eine neue Erweiterung für das Online-Rollenspiel The Elder Scrolls Online bekannt gegeben. Diese trägt den Titel Summerset und bringt die Spieler auf die namensgebende Insel, die als Heimat der Hochelfen dient. Dort könnt ihr euch dem Psijik-Orden anschließen und dessen Heimatsinsel Artaeum besuchen. Doch neben diesen Neuerungen finden die Spieler zudem neue Gebiete, Waffen, Quests und vieles mehr. In einem ersten Trailer könnt ihr euch die neuen Gameplay-Inhalte ansehen.

Der Sommer kommt!

Die Erweiterung Summerset soll am 21. Mai 2018 für PC veröffentlicht werden, PlayStation 4 und Xbox-Spieler müssen sich bis zum 5. Juni gedulden. Im Kronenshop soll dann ein kostenloser Nachrichtenstein warten, der die erste Prolog-Quest zur neuen Erweiterung startet. Alternativ könnt ihr aber auch zu Vanus in den Gildenhallen der Magiegilde in den Allianzhauptstädten reisen. Als Belohnung der Quest erwartet euch die Wyrd-Elementarwolke als Andenken.

Quelle: BethesdaSoftworksDE