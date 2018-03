WoW Battle for Azeroth – Tschüss Plündermeister

In der letzten Q&A Runde mit den Entwicklern wurde das Thema angesprochen, welches zur Zeit auf den Alpha Servern getestet wird. Es geht um die Abschaffung des Plündermeisters in der kommenden Erweiterung von Word of Warcraft. Aber kann Blizzard das wirklich ernst meinen? Schließlich ist der Plündermeister bisher ein wichtiger Bestandteil des Spiels, bzw für organisierte Gruppen und Schlachtzüge. Ersetzt wird der Plündermeister in Battle for Azeroth dann mit dem Personal Loot. Für jene Spieler, die das Prinzip des Plündermeisters nicht kennen: Der Gruppenanführer bestimmt hier über die Verteilung der Bossbeute. Das heißt nur der Plündermeister selbst kann den besiegten Boss plündern und dann den Loot auf Spieler verteilen. Unter welchen Kriterien die Verteilung stattfindet, wird in den Gruppen selbst abgestimmt.

Ein Stück Geschichte wird gestrichen

Blizzard hat sich nun dazu entschlossen, den Plündermeister aus dem Spiel zu streichen und gab folgende Begründungen an: Laut Blizzard gehört der Plündermeister eher in die Vergangenheit von World of Warcraft und sei nicht mehr aktuell genug. Vor allem aber koste die Lootverteilung mit dem Plündermeister zu viel Zeit. Desweiteren betrifft es die Profi-Gilden und ihre Twink Raids, diese benötigen ein anderes Loot-System. Bei den besagten Twink Raids bzw. Splitruns werden oft nur ein paar Hauptcharaktere bevorzugt und mit dem Großteil des Loots ausgestattet. Daher soll mit dem Personal Loot vor allem Zeit gespart werden. Denn wenn doch mal ein anderer Spieler den erhaltenen Loot eher gebrauchen kann, kann dieses innerhalb der Gruppe immer noch getauscht werden, sofern der andere Spieler mindestens einen Gegenstand von ähnlicher Gegenstandsstärke besitzt. Ob es diese Änderung von der Alpha dann tatsächlich in die Live Version des Spiels schafft, bleibt allerdings abzuwarten.

Quelle: mmo-champion