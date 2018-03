Pokémon GO – Oster-Event 2018

In Spielen werden, wie auch im wahren Leben, viele Feste gefeiert. Kurz vor den Feierlichkeiten spekulieren Fans auf die neuen Überraschungen. So auch die Trainer in Pokémon GO, hier steht das Osterfest vor der Tür und ein neuer Leak offenbart die Pläne von Niantic. So wird es dieses Jahr ganz besondere 2km Eier und deutlich mehr Bonbons und Sternenstaub geben. Das Prinzip vom Vorjahr wird also beibehalten.

Findet Eier während des Oster-Events in Pokémon GO

Dataminer von PogoDev sind immer recht flott beim Entdecken von Neuerungen, noch bevor Niantic diese selbst veröffentlicht. Daher dürfte dieser Leak ernst genommen werden, es bleibt bisher allerdings eine unbestätigte Meldung. Chrales gab an, er habe Hinweise für ein neues Ei-Event im Spiel entdeckt, wie genau dies dann aber ablaufen wird steht offen. Laut den aktuellen Meldungen soll das Oster-Event bereits morgen, den 22.03.2018 gegen 22 Uhr beginnen. Wenn das Event ähnlich wie das Event 2017 ablaufen wird, dann soll eine größere Auswahl an Monstern in den 2km Eiern stecken. Das bedeutet aber auch, dass während des Eventzeitraums nur 2km Eier an Pokéstops verfügbar sind. Somit können in 2km Eiern auch 5 oder 10km Pokémon schlüpfen. Zusätzlich sollen deutlich mehr Bonbons in den Belohnungen verfügbar sein und Trainer erhalten beim Ausbrüten von Eiern sogar die doppelte Menge an Sternenstaub. Desweiteren soll sich während des Events ein Besuch im Shop deutlich mehr lohnen, denn dort warten wohl spezielle Oster-Angebotsboxen. Das Oster-Event soll laut dem Leak bis zum 2. April 22 Uhr laufen, ob und wie es dann am Ende wirklich ablaufen wird, wissen wir erst mit offizieller Ankündigung von Niantic.

