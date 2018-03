Hearthstone – Kostenlose Kartenpacks während der “Jahr des Raben”-Party

Im April beginnt für Hearthstone das Jahr des Raben, in welchem alte Erweiterungen herausrotieren und Platz für neue schaffen. Mit einem Livestream am 26. März wird das neue Jahr eingeläutet und auch einige neue Karten gezeigt. Gleichzeitig steigt die “Jahr des Raben”-Party, in welcher ihr euch kostenlose Kartenpacks sichern könnt. Dafür müsst ihr lediglich tägliche Quests abschließen.

Die Gaben des Raben

Die Party beginnt am 26. März um 23:59 Uhr MESZ und geht bis zum 9. April 23:59 Uhr MESZ. Innerhalb dieses Zeitrahmens könnt ihr für jede erledigte tägliche Quest ein Kartenpack einsacken. Dabei ist es zufällig, aus welcher Erweiterung ihr das Pack bekommt: Reise nach Un’Goro, Ritter des Frostthrons, Kobolde und Katakomben oder sogar aus der neuen Erweiterung Der Hexenwald. Letztere Packs könnt ihr dann öffnen, sobald Der Hexenwald im April verfügbar wird. Der Livestream mit den Kartenenthüllungen zu Der Hexenwald beginnt am 26. März um 20 Uhr MESZ.

Quelle: playhearthstone