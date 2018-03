A Way Out – Neuer Teaser kurz vor Release

In zwei Tagen ist es soweit und Entwickler Hazelight Studios veröffentlicht A Way Out. Um die Stimmung nochmal anzuheizen, gibt es jetzt einen finalen Trailer.

A Way Out präsentiert actionreiches Gameplay

Das Gameplay zeigt ein paar neue Szenen mit Vincent und Leo während ihres Ausbruchs. Es wird interessant werden wie gut sich der Titel letzten Endes wirklich spielt und ob die Story überzeugen kann. Haltet einen Freund bereit wenn ihr selbst einen Versuch wagen wollt. Ab dem 23. März könnt ihr den Fluchtversuch auf PS4, Xbox One und PC starten. Dabei muss nur ein Spieler das Spiel kaufen und ein Freund kann kostenlos mitspielen.

