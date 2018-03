WoW Battle for Azeroth – Neues Reittier in der Alpha enddeckt

In der aktuell laufenden Alpha von World of Warcraft: Battle for Azeroth sickern immer wieder neue Informationen durch. Neben neuer Rüstungen, neuer Pets – wird es wie wir wissen zahlreiche neue Reit- und Flugtiere geben und eben ein solches ist wieder gesichtet worden. Die Dataminer von wowhead waren wieder fleißig und haben einen neuen Raptor in den Spieldateien enddeckt. Bei diesem Reittier handelt es sich um den “Mumufizierten Raptor, wie genau dieser aussieht könnt ihr in dem Video von wowhead sehen:

Den Raptor erhalten Spieler als Boss Drop von Dazar, in der kommenden Instanz “King´s Rest”. Vermutlich werden sich aber nur wenige Spieler über dieses Reittier freuen dürfen, da die Droprate sicher ähnlich gering sein dürfte, wie bei anderen Reittieren von Instanzbossen. Auf welcher Schwierigkeitsstufe der Raptor erhältlich sein wird, ist bislang noch nicht bekannt.

Quelle: wowhead