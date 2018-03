Titan Quest – Ab Heute auch auf PS4 und Xbox One

Hack and Slay-Spiele werden auf Konsolen immer beliebter. So kam es dazu, dass THQ Nordic den mittlerweile zwölf Jahre alten Klassiker Titan Quest auch auf aktuelle Konsolen bringt.

Damit Titan Quest auch auf Xbox One und PS4 gut funktioniert, wurde einiges verändert. Eine auf Gamepads zugeschnittene Steuerung sowie ein angepasstes Interface sind nur einige der Features, mit denen es das Hack and Slay Rollenspiel auf die Konsolen geschafft hat. Später soll ein Couch-Koop-Modus kostenlos nachgepatcht werden. Wann genau die Switch-Portierung fertig ist, wurde leider noch nicht bekannt gegeben.

Behold, the gamer gods have spoken: #TitanQuest is available now on #PS4 and #XboxOne! Order your piece of gaming mythology here (Standard or Collector's Edition): https://t.co/Cwzft524V7 More info: https://t.co/Qr8g8MYd7f Trailer: https://t.co/nLivQNTcgt

— THQNordic (@THQNordic) March 20, 2018