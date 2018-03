Oddworld: Abe’s Origins – Abe ist mit exklusivem Artbook zurück

Auch wenn alle mit ersten handfesten Informationen zum neusten Oddworld Titel Soulstorm rechneten (wir berichteten von einem angeblichen Teaser), haben die Beteiligten von Oddworld Inhabitants eine andere Überraschung aus dem Ärmel gezaubert. Mit Oddworld: Abe’s Origins werden die ersten beiden Klassiker Abe’s Oddysee und Abe’s Exoddus zusammen auf einer Disc inklusive einem ausführlichen Artbook veröffentlicht.

Oddworld: Abe’s Origins angekündigt

Via Kickstarter wurde nun ein rund 240 seitiges Artbook zu den bisherigen Oddworld-Spielen angekündigt. Alle Unterstützer können aus drei Paketen wählen: unter 30 Dollar erhält man keinerlei Belohnungen, zwischen 30 und 60 Dollar erhält man das Hard Cover Book pünktlich zum Release und wird namentlich innerhalb diesem erwähnt, wer mehr als 60 Dollar investiert, erhält neben dem Buch und der Erwähnung zusätzlich die Oddworld: Abe’s Origins Collection auf DVD. Geplant ist eine Veröffentlichung für April 2019 von IndieByDesign. In dem Artbook werden alle bisherigen Zeichnungen und Ideen seitens der Entwickler abgedruckt. Via Kommentar wurde außerdem bestätigt, dass auch Zeichnungen vom neusten Teil Soulstorm enthalten sein werden. Wann wir mit Neuigkeiten zu dem Spiel rechnen können, ist stattdessen nicht bekannt.

Quelle: Oddworld Inhabitants via Kickstarter