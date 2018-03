LEGO Die Unglaublichen – Videospiel für PC, Xbox One, PS4 und Switch geleakt?

Einige Walmart Geschäfte haben in den USA begonnen, LEGO-Sets zum kommenden Pixar Animationshit Die Unglaublichen 2 in die Regale zu stellen. In diesen Boxen befinden sich offenbar Flyer, die ein Videospiel zu den Helden zeigen. Warner Bros. Interactive Entertainment hat sich bislang noch nicht geäußert und das Spiel angekündigt.

Nach Informationen des Flyers soll das Spiel für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Wir rechen stark damit, dass Warner in den kommenden Tagen das Spiel offiziell mit einem Trailer ankündigen wird. Demnach wäre es das erste LEGO-Abenteuer, was auf einem PIXAR-Film beruht.

The LEGO Incredibles sets are starting to show up in-stores. Included in the box is a flyer for a… LEGO INCREDIBLES GAME!

Coming to PC, PS4, Xbox One and #NintendoSwitch

First Pixar LEGO game!

