Attack on Titan 2 – Launch-Trailer veröffentlicht

Passend zum Release des Action-Adventures Attack on Titan 2 hat Koei Tecmo einen Trailer veröffentlicht, um auf den Launch einzustimmen. Der Trailer zeigt unter anderem Gameplay-Szenen wie den Kämpfe mit den Titanen. Das Spiel erscheint heute für PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch.

Sagt den Titanen den Kampf an

In Attack on Titan 2 ist das Sequel zu Attack on Titan – Wings of Freedom und basiert auf dem gleichnamigen Anime. In diesem Titel werden die ersten beiden Staffeln des Animes behandelt, allerdings aus einem anderen Blickwinkel, da ihr mittels Charakter-Editor euren eigenen Jäger designen könnt. Neu ist auch der kompetitiven Multiplayer-Modus Annihilation können zudem zwei Teams mit jeweils vier Scouts um die höchste Punktzahl kämpfen. Diese könnt ihr durch koordinierte Angriffe oder errichteten Basen an speziellen Standorten erreichen.

Im Kampf gegen die haushohen Titanen greifen die Spieler auf ein verbessertes Omni-Directional-Mobility-Gear zurück, das ihnen noch mehr Freiheit in ihren Bewegungen, beim Anvisieren der Titanen oder beim Kontern ermöglicht. Im Anflug auf wahrlich zerstörerische Gegner ist der Beherrschung der Ausrüstung der Schlüssel nicht nur zum Sieg, sondern zum Überleben. Neben dem verbesserten Kampfsystem bietet A.O.T. 2 weitere Neuerungen, wie die Buddy-Actions, die es Teammitgliedern erlauben, sich gegenseitig im Kampf zu unterstützen. Weitere Neuerungen umfassen Rettungsmöglichkeiten, Erholungsfähigkeiten sowie die Titanen-Transformation, die Teammitglieder befähigen, die Macht eines Titanen zu entfesseln. Doch auch die Titanen rüsten auf. Verbesserte Manöver und Angriffe fordern den Scouts strategisches Vorgehen und das volle Ausschöpfen ihres Arsenals ab.

Falls ihr Attack on Titan 2 vorbestellt habt, erhaltet ihr bis zu zwei verschiedenen Vorbesteller-Pakete. Diese Pakete enthalten DLC-Kostüme für die Lieblingscharaktere Eren und Levi sowie ein exklusives Steelbook oder ein 4 Wochen Probe-Abo für Anime on Demand.

Quelle: Koei Tecmo (Pressemeldung)