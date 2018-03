Ubisoft gibt sich sichtlich Mühe damit, ihren neusten Triple-A Titel zu bewerben. Sehr zur (Vor)Freude der Far Cry Community.

Play it like Boomer

Das neuste Video des Entwicklerstudios zeigt, dass die Gamer auch ihren häuslichen Pflichten nachkommen sollten. Auch Boomer ist wieder mit dabei. Damit wird die Vorfreude wieder ein bisschen gesteigert. Far Cry 5 erscheint am 27. März 2018 für PC, Xbox One und PS4.

Quelle: Ubisoft (via Youtube)