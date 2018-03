WoW Legion – Nehmen wir mit Patch 8.0 Abschied von unseren Artefaktwaffen?

Wir alle wussten, dass der Tag kommen wird, an dem wir uns von unseren geliebten Artefaktwaffen trennen müssen. Doch nun – wo es quasi so weit ist, wird es sicher vielen schwer fallen. Schließlich waren die Artefaktwaffen mit ihren Fähigkeiten ein essentieler Bestandteil von Word of Warcraft: Legion. Was genau nun mit unseren Artefaktwaffen passiert, hat Game Director Ion Hazzikostas im Entwickler Q&A letzten Donnerstag verraten.

Werden die Artefaktwaffen nun nutzlos?

Mit Patch 8.0 werden wir unsere Artefaktwaffe opfern müssen, um die Wunden einzudemmen die Azeroth durch den Angriff von Sargeras davon getragen hat. Genau genommen bluten die Fähigkeiten unserer Waffen aus. Was bedeutet das die Talente der Waffe nicht mehr funktionieren werden, die Waffe selbst aber erhalten bleibt. Jetzt stellt ihr euch, wie auch ich sicher die Frage, wie man so anständig raiden soll? Wenn doch entscheidende Fähigkeiten in der Rotation weg fallen? Dazu hat Blizzard bisher keine Stellung genommen. Bisher guken wir also in die Röhre, denn wie aktuell bekannt ist, soll es erst durch eine Questreihe in Battle for Azeroth neue Waffen geben.

Die Zukunft der Lagendaries

Ein wirklich kleines Licht in Dunkeln gibt es immerhin bei den Lagendaries, diese sollen vorerst ihre Eigenschaften beibehalten und auch für das Leveln in Battle for Azeroth genutzt werden können. Doch mit fortschreitendem Level werden auch die Legendaries neuen Rüstungsteilen weichen.

