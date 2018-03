WoW Battle for Azeroth – Mehr Charakterplätze?

Mit der Einführung der neuen verbündeten Völker hat Blizzard die Anzahl der maximalen Charaktere pro Server angehoben. Das bisherige Limit von jeweils 12 Charakteren wurde somit auf 16 je Server geändert. Vier neue Plätze für die vier neuen schon spielbaren Völker, bedeutet das also, dass es mit Start von Battle for Azeroth weitere Slots für Charaktere geben wird? Auch hier gab Game Director Ion Hazzikostas in der Entwickler Q&A einige Antworten drauf: So soll eigentlich bei neuen Völkern auch die verfügbare Anzahl der Charakterplätze ansteigen.

Für jedes neue Volk ein neuer Charakterplatz?

Dieser Aussage nach, würde das Charakterlimit in Battle for Azeroth mit Freischaltung der Zandalari-Trolle und der Dunkeleisenzwerge von 16 auf 18 Charakterslots ansteigen. Doch dürften wir dann nicht langsam an das Charakterlimit von 50 Charakterenpro Account stoßen? Oder wird dieses auch angehoben? Dazu machte Hazzikostas bisher keine Angaben.

Quelle: mmo-champion