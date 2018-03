Super Bomberman R – Der Titel erscheint im Juni für PS4, Xbox One und PC

Super Bomberman R war bis jetzt ein Nintendo Switch Exklusivtitel. Dies wird sich am 13. Juni 2018 allerdings ändern, denn dann erscheint das Spiel auch via Steam auf dem PC. Einen Tag später folgen zusätzlich noch die Konsolen PlayStation 4 und Xbox One. Diese Versionen erhalten außerdem zusätzliche Charaktere. So erhalten PS4-Spieler „Ratchet & Clank“-Bomber, während Xbox One-Spieler den Master Chief Bomber und Steam-Nutzer den P-body Bomber erhalten. Wer das Spiel vorbestellt, erhält zusätzlich noch die beiden Pakete 8 Shiny Bomberman Brothers Set und Golden Vic Viper Bomber, ebenfalls mit neuen Charakteren gefüllt.

Quelle: Konami