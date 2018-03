Prey – Neuer Teil für Bethesdas E3-Showcase angeteasert?

Passend zum PreyDay nahm sich das Team des Entwicklerstudios Arkane Studios die Zeit, ein Teamfoto auf Twitter hochzuladen. Grundsätzlich eine nette Idee, doch es diente wohl gleichzeitig als Teaser für das kommende Prey-Abenteuer. Denn im Hintergrund ist eine Wandtafel zu sehen, auf der diverse Informationen stehen.

Prey 2 oder doch nur eine Erweiterung?

Ganz offensichtlich fällt der 10. Juni 2018 ins Auge. An diesem Tag wird Bethesda ihre E3-Pressekonferenz abhalten und somit ist eine Ankündigung an diesem Tag zum Prey-Universum natürlich passend. Der Schauplatz wird allen Anschein nach der Mond sein. Denn auf dem Whiteboard ist der Mond, sowie eine Stadt unter einer Kuppel zu sehen. Außerdem ist die Frage “What about Peter?” zu lesen, was auf Peter Coleman zurückführen könnte.

Eine offizielle Ankündigung steht derweil noch aus, wir rechnen stark auf der E3 mit neuen Informationen.

Quelle: Arkane Studios via Twitter