Heroes of the Storm – Fenix Hero Spotlight

Im Online Teamspiel Heroes of the Storm wurde ein weiterer neuen Held vorgestellt. Bei diesem handelt es sich um keinen geringeren, als den beliebten Assassine Fenix aus dem Strategiespiel Starcraft. Fenix ist einer der größten Helden der Protoss Geschichte und ist durch eine Heldentaten auf dem Schlachtfeld berühmt geworden. Als Fenix im unerbitterlichen Kampf umAiuris fiel, wurde sein Körper geborgen in die Hülle eines Dragoners übertragen – so das er weiter kämpfen konnte.

"My heart longs for an epic battle." Fenix is warping into the Nexus! Are you prepared for the glory of combat? pic.twitter.com/vezd7UjIiU — Heroes of the Storm (@BlizzHeroes) March 15, 2018

Fenix wird akutell auf dem PTR auf Probe gestellt und daraufhin auf den Liveservern erscheinen. Wir haben uns für euch mal seine Fähigkeiten genauer angeschaut, vorab, wie schon in Starcraft wurde Fenix für Heroes of the Stormebenfalls als Assassine eingestuft:

Fenix Heldeneigenschaft

Schildkompensator (D): Fenix erhält einen dauerhaften Schild mit 800 Punkten. Dabei regeneriert er 80 Schildpunkte pro Sekunde, wenn er 5 Sekunden lang keinen Schaden erlitten hat.

Grundfähigkeiten

Plasmaschneider (Q) : Fenix sendet einen Plasmastrahl zum gewünschten Zielpunkt, der Fenix vorher zweimal umkreist. Dabei fügt der Strahl den Gegnern 150 Schaden zu und verlangsamt sie für 4 Sekunden um 25%.

: Aktivieren, um zwischen Waffenmodus: Repetierkanone und Waffenmodus: Phasenbombe zu switchen. Im Waffenmodus: Repetierkanone: Wird die Angriffsgeschwindigkeit um 150% erhöht. Im Waffenmodus: Phasenbombe: Wird die Reichweite von automatischen Angriffe um 1.5 erhöht, dabei verursachen sie 25% mehr Schaden und fügen Gegnern in der Nähe Flächenschaden zu. Warpen (E): Fenix warbt an den gewünschten Ort, dabei verschwindet er vor Ort nach 0.5 Sekunden und erscheint 0.75 Sekunden später am markierten Zielort.

Fenix heroische Fähigkeiten

: Fenix kanalisiert 1,5 Sekunden lang einen Zielerfassungslaser vor sich, dieser markiert gegnerische Helden. Nach der Kanalisierung feuert Fenix jeweils 5 Raketen auf alle markierten Helden. Jede Rakete verursacht dabei 86 Schaden. Der Angriff fügt verlangsamten Zielen 50% mehr Schaden zu. Planetenbrecher (R): Fenix kanalisiert nach 0.5 Sekunden für 4 Sek. lang einen starken Laserstrahl über das ganze Schlachtfeld, der getroffenen Gegnern alle 0.25 Sekunden 105 Schaden zufügt. Türmen und Mauern wird kein Schaden zugefügt.

Quelle: heroesofthestorm.gamepedia, Twitter: Heroes of the Storm