Fortnite – Jetzt auch fürs Handy

Na? Das ging jetzt aber flott! Fortnite gibt es ab sofort als Mobile Version für iOS und Android, doch wieso so plötzlich? Liegt das an der stetig wachsenden Konkurrenz? Schließlich dürfte Epic Games mit den regelmäßigen und recht großen Patches einiges zu tun haben. Das überraschenste bei der Neugigkeit ist allerdings, dass Epic Games eine vollwertige Version des Spiel als Mobile Version auf die Beine gestellt hat. Epics Creative Director Donald Mustard nannte einige gute Gründe, wieso Epic Games eine so erfolgreiche Schiene mit Fortnite fährt:

“Wir haben ein richtig fantastisches Team, eine Firma und eine Engine. Ebenso verstehen wir, was wir hier für eine Möglichkeit haben und wir gehen voll darin auf. Wir wollen alles geben, um Fortnite so gut und so spaßig wie möglich zu machen und das für jeden, der es spielt. Wir möchten die Regeln neu schreiben, was ein Spiel alles sein kann.“

Desweiteren erzählte Musterd von einem Treffen mit den Entwicklern im letzten Jahr, an diesem Tag wurde das Spiel der Presse das erste mal vorgestellt. Damals sagte Epic zu den Journalisten: „Fortnite ist nicht unserer erstes Rodeo. Es ist auch nicht unser zweites und ja, es könnte sein, dass es auch nicht unser drittes Rodeo sein wird.“ Aber Epic glaubt fest an Fortnite und bisher spricht auch alles für sie, obwohl das Spiel die Journalisten damals nicht wirklich vom Hocker hauen konnte. Doch den größten Vorteil zieht Fortnite aus der von Epic selbst entwickelten Unreal Engine und diese war auch von Anfang an auf eine Mobile Version ausgelegt. Dabei zog Epic Games viel Erfahrung aus der Zusammenarbeit bei derMobile Serie “Infinity Blade”. Die dort gewonnene Erfahrung konnte direkt in die Mobile Entwicklung von Fortnite fließen. Mit ihrer schnellen und vorallem spielerorientierten Entwicklung könnte sich Fortnite zu einer wahren Größe im Spieleuniversum entwickeln.

Quelle: polygon