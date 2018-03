Warhammer 40K: Inquisitor Martyr – Release Termin steht fest

Fans des Warhammer 40K Universums können sich freuen. Warhammer 40K: Inquisitor Martyr hat ein Release Datum erhalten. Und bis dahin dauert es auch nicht mehr lange.

Für den Imperator

Neocore Games hat zur Feier des Release Termins auch noch gleich ein neues Video auf YouTube veröffentlicht. In dem sehen wir einige Bosse und andere Gegner. Warhammer 40K: Inquisitor Martyr wird ab dem 11. Mai 2018 auf PC, Xbox One und PS4 erscheinen. Es wird das erste Hack and Slay-Spiel im düsteren Warhammer-Universum sein und will sich neben Diablo 3 und Co. einreihen. Wir dürfen gespannt sein.

Quelle: Neocore Games (via YouTube)