Sonic Racing – SEGA deutet neues Racing Spiel von Sonic an

Es dürfte die Überraschung des gestrigen Livestreams der SXSW 2018 gewesen sein. SEGA kündigte nämlich mit einem etwa 22 sekündlichen Teaser-Trailer einen möglichen neuen Racer im Sonic-Universum an. Zumindest gehen sie mit starken Motorgeräuschen und einem flackernden “R” des Logos im Teaser ganz offen mit ihrem neuen Spiel um. Da der Titel im Video sehr gut lesbar ist, kann man mit Sicherheit sagen, dass das Wort “Racing” im dem neuen Titel vorkommen wird.

Neues Sonic Racing angekündigt?

Ganz offiziell ist man derweil allerdings noch nicht, schließlich gilt noch der Arbeitstitel “Top Secret”. Wann SEGA mit einer offiziellen Information herausrückt, ist bislang nicht bekannt. Es dürfte allerdings nicht mehr all zu lange dauern. SUMO Digital arbeitet übrigens derweil an einem unangekündigten Nachfolger eines beliebten Racing-Franchises. SUMO hat in der Vergangenheit bereits Sonic & Sega All-Stars Racing entwickelt und könnte somit auch hier beteiligt sein.

Quelle: SEGA via YouTube