Rocket League – Nächstes Event angekündigt

Psyonix hat wieder ein tolles Event für Rocket League angekündigt. Es hört auf den Namen Spring Fever und soll schon mal auf den Frühling einstimmen.

Spring Fever Event wird kunterbunt

Das Spring Fever wird einen neuen Crate bereit halten, an den es zu gelangen gilt. Wer Glück hat bekommt ihn per Drop nach Matchende, oder tauscht ihn gegen gesammelte Blüten ein. Und wer will kann ihn sich einfach im Ingame Shop für Echtgeld kaufen. Des Weiteren wird es noch zehn weitere neue Items geben. Das Event startet am 19. März um 19:00 Uhr und endet am 10. April um 2:00 Uhr. Hier noch ein paar Screenshots um auf das Spring Fever einzustimmen.

Quelle: rocketleague.com