Oddworld Soulstorm – Teaser-Trailer kündigt Enthüllung für nächste Woche an

Nachdem bereits 2016 ein neues Abenteuer rund um Abe seitens der Oddworld Inhabitants angekündigt wurde (wir berichteten), ist es recht sill um den Helden der 90er geworden. Doch heute veröffentlichte das Entwicklerteam einen neuen Teaser-Trailer, welcher das Datum 20.03.2018 in den Vordergrund rücken ließ. Demnach soll es wohl am kommenden Dienstag eine Enthüllung des nächsten Ablegers Oddworld Soulstorm geben.

Teaser Trailer zu Oddworld Soulstorm veröffentlicht

Es soll sich hierbei um einen komplett neuen Ableger der Reihe handeln, indem wir erneut in die Rolle von Abe schlüpfen. Aktuell ist nur bekannt, dass wir mit rund 300 weiteren Mudokons in der Wüste gestrandet ohne Essen und Trinken wiederfinden. Dort findet Abe ein mysteriöses Getränk, welches den Durst löscht und Trost spendet. Doch welchen Preis muss Abe dafür bezahlen? Das neue Spiel soll tiefgründiger und düsterer als die bisherigen Ableger und das Original ausfallen. Wie genau, werden wir wohl am Dienstag erfahren.

Quelle: Oddworld Inhabitants via YouTube