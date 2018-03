My Hero Academia: One’s Justice – Drei neue Schüler aus Klasse 1-A mischen mit

Nach und nach wird das Roster des kommenden Anime-Brawlers My Hero Academia: One’s Justice größer. Anzunehmen ist, dass im Spiel zumindest alle Schüler der Klasse 1-A spielbar sein werden, denn nun wurden drei weitere Charaktere vorgestellt. Denki Kaminari, Momo Yaoyorozu und Fanliebling Tsuyu Asui werden spielbare Kämpfer sein.

Elektrizität, Kreation und Froschfähigkeiten

Die drei vorgestellten Charaktere bringen ein abwechslungsreiches Arsenal an Fähigkeiten ins Spiel. Kaminari schockiert seine Gegner mit seinen elektrischen Fähigkeiten, Momo kann alle möglichen Objekte erschaffen und Tsuyu besitzt alle Fähigkeiten, die ein Frosch besitzt, wie eine meterlange Zunge und hohe Sprünge. Mit diesen Superkräften mischen sie das Kampfgeschehen in My Hero Academia: One’s Justice ordentlich auf. Das Spiel hat bisher immer noch keinen Release, soll aber noch dieses Jahr erscheinen.

Quelle: shonengamez