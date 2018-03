Burnout Paradise Remastered – Seit heute für PC, PlayStation 4 und Xbox One in neuer Form erhältlich

Ab heute darf endlich wieder Chaos in ganz Paradise City angerichtet werden. Mit Burnout Paradise Remastered findet die Originalversion mit neuer 4K-Grafik und allen DLCs Einzug auf der aktuellen Konsolengeneration. Auch das Big Surf Island darf dabei natürlich nicht fehlen. Der komplette Onlinemodus, in dem Spieler in der ganzen Stadt Gewschwindigkeits- und Zerstörungsrekorde aufstellen können, ist ebenfalls wieder mit an Bord. Die neue Version kann ab heute im Handel für PlayStation 4 und Xbox One erworben werden. PC-Spieler müssen sich noch etwas auf die Origin-Version warten.

Das Burnout-Franchise im Rückblick

Kein anderes Franchise vereint Arcade-Action, waghalsige Stunts, unglaubliche Crash-Sequenzen, Zeitlupen-Replays und Fahrzeug-Karambolagen so gut wie Burnout. Wer noch einmal einen Rückblick auf die Historie von Burnout werfen möchte, dem können wir die offizielle Webseite von EA ans Herz legen: https://www.ea.com/news/burnout-series-history

Quelle: Electronic Arts via Pressemeldung