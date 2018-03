Soul Calibur VI – Geralt von Riva erscheint als Gastcharakter

Die Soul Calibur Reihe hatte bereits einige Charaktere zu Gast, die aus fremden Universen kamen. So gab sich beispielsweise Link aus The Legend of Zelda in Soul Calibur II die Ehre. Nun kündigten Bandai Namco Entertainment und CD Projekt Red einen weiteren Gastcharakter an, der für das in diesem Jahr erscheinende Soul Calibur VI einen Auftritt bekommen wird. Hierbei handelt es sich um niemand geringerem als Geralt von Riva aus der The Witcher Spielereihe. In einem Trailer könnt ihr erste Eindrücke vom Hexer gewinnen.

Geralt, der weiße Wolf

Geralt, ausgebildet an der Wolfsschule, gilt als einer der effektivsten seiner Zunft. Ausgestattet mit übermenschlichen Reflexen, Stärke und ein Meister im Schwertkampf dürfen sich Spieler, die als Geralt in den Kampf ziehen, über den Signatur-Kampfstil des Hexers freuen. Eine Kombination aus Schwertkampf, fähigkeitssteigernden Tränken und Kampfzauber. Als weiteres Feature können Spieler in Kaer Morhen kämpfen, begleitet von „Hunt or be Hunted“ – einer Komposition aus dem Soundtrack zu The Witcher 3: Wild Hunt.

„Soul Calibur ist im Kampfspiel-Genre dafür bekannt, kultige Gastcharaktere aufzunehmen. Als wir mit der Idee eines Crossovers aufkamen, dachten wir, dass unsere Community sehr gerne als der Hexer spielen würde“, sagte Marcin Momot, Community-Leiter bei CD Projekt Red. „Wir haben mit den Künstlern von Bandai Namco zusammengearbeitet, um Geralt und gemeinsame Originalassets aus The Witcher 3, wie zum Beispiel Geralts Modell, Animationen und Waffen, getreu nachzustellen. Ich denke, dass Bandai Namco einen herausragenden Job dabei gemacht hat, die Details zu erfassen und den Hexer auf eine Weise in Soul Calibur einzuführen, die den Fans beider Spielereihen gefallen wird“, ergänzte Marcin Momot. “Alle Charaktere in Soul Calibur haben starke Überzeugungen und komplexe Hintergründe, weshalb es eine große Ehre für das ganze Team von Soul Calibur ist, Geralt als Gastcharakter in Soul Calibur VI begrüßen zu dürfen“, sagte der Produzent von Soul Calibur, Motohiro Okubo. „Dank der großartigen Zusammenarbeit mit CD Projekt Red konnten wir Geralts Kampfstil und Aussehen vollständig integrieren.“

Soul Calibur VI wird 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC Digital über Steam erscheinen.

Quelle: Bandai Namco Entertainment (Pressemeldung)