Shadow of the Tomb Raider – Offiziell mit einem Trailer bestätigt

Passend zum neuen Kinofilm zu Tomb Raider kündigte Square Enix heute an, dass das Spiel Shadow of the Tomb Raider am 14. September Xbox One, PlayStation 4 und PC erscheinen wird. In diesem Titel erleben wir Lara Crofts bedeutsamstes Abenteuer auf ihrem Weg zum Tomb Raider. Allerdings hielt man sich mit weiteren Details bedeckt, denn erst am 27. April 2018 sollen weitere Neuigkeiten zum Spiel veröffentlicht werden. Bis dahin müssen wir uns mit einem Teaser-Trailer begnügen, den Square Enix veröffentlicht hat. Allerdings handelt es sich bei dem Trailer nicht um die finale Grafik des Spieles.

Quelle: Square Enix (Pressemeldung)