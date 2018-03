Skyrim VR – Steam-Version kommt im April

Es erscheint eine weitere Version von Skyrim. Dieses Spiel gibt es schon in unzähligen Varianten, die aktuellsten sind die Switch- und die VR-Version. Letztere kommt nun auch per Steam VR auf Steam. Wer sich also bislang noch nicht durch das Reich der Nord geschlagen und sich mit Drachen gemessen hat, der kann dies bald auch in VR auf dem PC tun.

Alle Zusatzinhalte

Selbstverständlich bietet Skyrim VR alle bisher erschienenen Addons, namentlich Dawnguard, Hearthfire und Dragonborn. Die SteamVR-Version erscheint am 3. April.

Quelle: bethesda