Dissidia Final Fantasy NT – Erster Season Pass-Charakter erscheint im April

Square Enix kündigte heute den ersten herunterladbaren Charakter für alle Season Pass-Inhaber an, der in Dissidia Final Fantasy NT in den Kampf einsteigen wird. Dieser wird Schurke Vayne sein, den Fans aus Final Fantasy XII kennen könnten. Einen genauen Termin, wann ihr Vanye herunterladen könnt, ist nicht bekannt. Allerdings wird als Zeitraum Ende April genannt. Vanye ist somit der erste von sechs Charakteren, die für Dissidia Final Fantasy NT veröffentlicht werden sollen. Er wird zudem zwei zusätzliche Kostüme und Waffen mit in die Arena bringen.

Wer ist eigentlich Vayne?

Vayne Solidor, der charismatische Antagonist aus Final Fantasy XII, wird dem Spiel mit seinem einzigartigen Spielstil brandneue Kampfdynamiken hinzufügen. Vayne ist ein mächtiger Frontkämpfer, der unübertroffen darin ist, vernichtende Kombos zu entfesseln, die seine Gegner überwältigen, während er gleichzeitig seine Kameraden unterstützt, indem er Verbündeten in der Nähe mit seiner EX-Fähigkeit „Charismatischer Konsul“ Stärkungen verleiht. Im Namen des Hauses Solidor macht Vayne vor nichts Halt, um sich gegen jeden Widerstand durchzusetzen und alle Feinde in seinem Weg zu vernichten.

Quelle: Square Enix (Pressemeldung)