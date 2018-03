Twitch Prime – Ab März jeden Monat Gratis Spiele Bundles

Mitglieder von Twitch Prime haben Grund zum Jubeln. Ab dem 15. März gibt es Gratis Spiele für Mitglieder.

Lineup ändert sich monatlich

Vielen dürfte die enge Zusammenarbeit von Twitch und dem Online Warenhaus Amazon bekannt sein. Immer wieder kamen Twitch Prime Mitglieder in den Genuss von in Games Goodies in Form von zum Beispiel Lootboxen oder sonstigem Kram. Diese Boni werden jetzt durch monatlich wechselnde Gratis Spiele ergänzt. Den Anfang machen Superhot, Shadow Tactics, Oxenfree, Tales from Candlekeep und Mr. Shifty. Die Spiele werden im Zeitraum vom 15. bis zum 31. März verfügbar sein. DIe Spiele für April sind auch schon bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um Tales from the Borderlands, SteamWorld Dig 2, Kingsway, Dubwars und Tkyo 42. Wie der ein oder andere vielleicht schon bemerkt hat, sind recht viele Indie-Titel vertreten. Ist auf jeden Fall mal einen Blick wert und wir dürfen gespannt sein, was da noch so auf uns zu kommt.

Quelle: engadget