FortCraft -Mobile Alternative für Fortnite?

Erfolgreiche Spiele müssen nie lange darauf warten, anderen Entwicklern als Inspiration zu dienen. So auch der Megahit Fortnite, das Koop-Survival-Spiel hat die chinesischen Entwickler von NetEase zu einem neuen Mobile-Spiel inspiriert. FortCraft – welches schon im Namen Ähnlichkeiten zum großen Burder hat, zeigt auch in Game zahlreiche Parallelen.

FortCraft nur eine Kopie von Fortnite?

FortCraft befindet sich aktuell für iOS und Android in der Beta-Phase, steht also bereits über die entsprechenden Plattformen zum download bereit. In FortCraft treten die Spieler auf einer 4×4 km großenMap gegeneinander an und können wie in Fortnite alles erbauen, was beim Überleben hilfreich sein könnte. Überleben ist auch hier das richtige Stichwort, denn man muss sich insgesamt 99 Gegnern stellen. Wer sich das Video anschaut, oder direkt mal Probe spielt, wird viele Ähnlichkeiten zu Fortnite finden, daher ist es nicht wirklich verwunderlich das eine Spieler von einer dreißten Kopie sprechen. Daher warten wir mal ab, ob NetEase noch Probleme mit Fortnite Entwickler Epic bekommen wird.

Quelle: mmoculture